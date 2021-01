Ingleses dizem que Man. City ofereceu menos dinheiro a De Bruyne para contratar Messi

Kevin de Bruyne é considerado por muitos como a grande figura do Manchester City e é naturalmente cobiçado por outros grandes 'tubarões' do futebol europeu. O médio belga, de 29 anos, tem contrato com os citizens até junho de 2023 e nas últimas semanas as duas partes iniciaram negociações para prolongar a ligação, só que jogador parece não ter ficado satisfeito com os valores que lhe foram apresentados.

De acordo com o 'The Athletic', o Manchester City ofereceu a De Bruyne um valor inferior aos 18 milhões de euros/época que o camisola '17' aufere atualmente. E tudo porque o clube onde atuam os portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias pretende reduzir a folha salarial do plantel para poder contratar Lionel Messi, que está em final de contrato com o Barcelona e no final da época pode rumar a outro clube a custo zero - o Paris Saint-Germain também está atento.



O 'The Athletic' adianta que os citizens querem seduzir Messi com um salário parecido ao que o internacional argentino tem atualmente na Catalunha, mas estas 'jogadas de tesouraria' acabaram por desagradar a De Bruyne e as negociações com o belga estão neste momento suspensas.