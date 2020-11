Intenção de Manchester City contratar Messi cai por terra: «Não haverá qualquer oferta»

Messi volta a ser um dos temas mais comentados em Barcelona, onde as suas exibições estão muito longe do que habituou os adeptos, e também em Manchester, onde o treinador Pep Guardiola praticamente fechou a porta. E se no verão a transferência do avançado argentino para Manchester chegou a ser dada praticamente como certa, agora a história ganha outros contornos e segundo avança a Sky Sports, "não haverá qualquer oferta por Messi".





"Segundo fonte próxima do processo, posso dizer que o Manchester City não fará qualquer oferta por Lionel Messi. Pelas informações que tenho hoje, essa porta está fechada", assegura a jornalista Semra Hunter, indicando duas razões."Eles têm as suas razões para não fazer qualquer proposta: a idade e o valores envolvidos. Messi está a caminho dos últimos anos da sua carreira e será um Messi diferente do que vimos nos últimos 17 anos com o Barcelona. Ele próprio já afirmou que está mais perto da reforma do que qualquer um gostaria de admitir", referiu Hunter.Em janeiro, Messi fica livre para assinar por qualquer clube, mas até o treinador do Manchester City já deu a entender que Barcelona será mesmo o único clube do argentino."Messi é jogador do Barcelona. Tenho imensa gratidão pelo que o Barcelona fez por mim como jogador e como treinador. Deu-me absolutamente tudo. Por isso, como adepto, o que eu quero é que Messi termine a carreira no Barcelona ", disse Guardiola na passada semana, já depois de ter prolongado o seu contrato com o Manchester City até 2023. "Sei que Messi termina contrato, mas não sei o que vai na sua cabeça. O mercado de transferências será em junho, julho. Temos metas incríveis que queremos alcançar. E, sobre isso, não posso dizer mais nada", referiu ainda o técnico espanhol.