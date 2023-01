Italianos dizem que Man. City quer contratar Rafael Leão e inclui outro português no negócio

O Manchester City está interessado na contratação de Rafael Leão no próximo verão e, de acordo, com o 'Calciomercato', pode incluir um internacional português nas negociações.Trata-se de João Cancelo, que tem contrato com os citizens até 2027 mas tem perdido algum espaço na equipa depois do Mundial'2022, tendo sido titular em apenas dois dos nove jogos realizados pelo clube inglês desde então.Já Rafael Leão soma já 26 partidas pelo Milan esta época, em grande parte delas como titular, mas continua sem chegar a acordo para renovar com o emblema italiano. Ainda assim, a intenção do Milan passa por manter o internacional português no plantel.