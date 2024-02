Jack Grealish assina mais um contrato milionário: «Tudo aquilo em que toca transforma-se em ouro»

Jack Grealish é uma das figuras do Manchester City de Pep Guardiola, mas o seu protagonismo ultrapassa os campos de futebol. Segundo o ‘The Sun’, o extremo faz parte da nova campanha publicitária da Pepsi na qual também participa Vinnis Jones, antigo internacional inglês. O contrato assinado com a marca de refrigerantes vale mais de… 1 milhão de euros, como revelou uma fonte ao jornal britânico."O Jack está a ganhar mais de 1 milhão de euros com o seu novo contrato com a Pepsi. É para uma nova campanha publicitária com Vinnie Jones, que também foi contratado. Ambos filmaram as suas partes para o anúncio, que poderá ser visto no final deste ano", esclareceu."O Jack vale cada cêntimo porque tudo aquilo em que toca se transforma em ouro. É um anúncio muito divertido e Jack e Vinnie estão a seguir os passos de outros grandes jogadores como David Beckham e Lionel Messi", afirmou também.O internacional inglês, revela igualmente o ‘The Sun’, é embaixador da Gucci e assinou contratos milionários com a Bose, empresa de auscultadores, e a Puma.