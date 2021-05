Jamie Carragher: «Rúben Dias é, de longe, o melhor defesa-central da Premier League»

Rúben Dias voltou a mostrar-se a grande nível no triunfo do Manchester City sobre o Paris Saint-Germain, tendo sido mesmo eleito o melhor jogador da segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões.

A exibição de luxo do central português correu o Mundo, com Jamie Carragher, antiga lenda do Liverpool, a deixar vários elogios ao defesa português que chegou esta temporada aos citizens, vindo do Benfica.

"Eu adoro-o. Penso que é o melhor jogador da Premier League esta temporada. Teve um grande impacto no Manchester City. Mesmo quando fala ou quando o vês a jogar não dá para acreditar que só tem 23 anos. O John Stones tem uns 27/28 anos e nota-se a diferença, parece mesmo que ele é que é o mais jovem", começou por dizer, em declarações na CBS Sports.

"O que eu diria é que Van Dijk foi abençoado com atributos físicos que Rúben Dias não tem e, por essa razão, estou mais impressionado com ele [Rúben Dias]. Quando vês Van Dijk [jogar], é como observar um Rolls-Royce só de observar a forma como ele se move. A grande parte dos jogadores não tem isso, assim como Rúben Dias, e é por isso que tem de se concentrar ainda mais", acrescentou, antes de exaltar aquela que pensa ser a principal qualidade do português.

"Vimos o Van Dijk a ganhar a Liga dos Campeões nos últimos anos. Penso que uma nova geração está a chegar a este rapaz [Rúben Dias] é grande parte dela. O mais importante para um defesa-central é o seu jogo posicional e nesse aspeto penso que ele é, de longe, o melhor da Premier League", concluiu.