Jérémy Doku faz hoje os exames médicos no Man. City

Guardiola vai receber esta semana o substituto de Mahrez, extremo argelino que rumou ao Al Ahli e deixou uma vaga no lado esquerdo do ataque. O belga Jérémy Doku, de 21 anos, vai fazer hoje os exames médicos, depois de Man. City e Rennes terem chegado a acordo para a transferência do extremo. Os citizens vão pagar 60 milhões de euros por Doku, uma quantia elevada que demonstra a forte aposta de Guardiola no jovem que vinha a crescer no Rennes. Na última época cumpriu 35 golos, coroados com sete golos e quatro assistências. Dotado de uma grande velocidade e capacidade para jogar com os dois pés, mereceu a chamada ao Mundial do Qatar. Trata-se do terceiro reforço do Man. City, depois das chegadas de Kovacic (Chelsea) e Gvardiol (RB Leipzig).