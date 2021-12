João Cancelo assaltado e agredido: «Não sei como há pessoas tão más...»

João Cancelo denunciou ter sido assaltado e agredido, juntamente com a família. Numa publicação no Instagram, o lateral do Manchester City disse ter tentado resistir aos assaltantes, que acabaram por levar jóias e agredi-lo. Apesar do sucedido, deixou uma mensagem de confiança para o futuro."Infelizmente hoje fui atacado por quatro cobardes, que me magoaram e tentaram magoar a minha família. Quando ofereces resistência, é isto que acontece. Conseguiram levar todas as minhas jóias e deixaram a minha cara neste estado. Não consigo perceber como há gente tão má. O mais importante de tudo para mim é que a minha família e eu estamos bem. E, depois de tantos obstáculos na vida, este é apenas mais um que vou superar. Firme e forte, como sempre", referiu o internacional português.Pouco depois, o Manchester City reagiu: "Estamos em choque com o facto de João Cancelo e a sua família terem sido assaltados em casa esta noite. Estamos a apoiá-lo e à sua família e ele está a colaborar com a polícia na investigação a este assunto muito sério."