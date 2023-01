João Cancelo cobiçado por Barcelona e Milan

João Cancelo continua a ser um dos laterais mais bem cotados da Europa, suscitando a cobiça do Barcelona e do Milan, entre outros. O internacional português de 28 anos constitui um dos alvos prioritários de Xavi Hernández, treinador do Barça, que aprecia especialmente a sua polivalência. Tanto pode atuar no lado direito como no esquerdo, cumprindo igualmente sem problemas a função de ala/extremo.

O Manchester City parece disponível para negociar o português, cujo contrato é válido até 30 de junho de 2027. João Cancelo totaliza 1867 minutos de competição em 2022/23, tendo marcado dois golos e assinado cinco assistências. No entanto, Pep Guardiola optou por não utilizá-lo nos últimos dois jogos (Tottenham e Wolves), o que pode indiciar que o luso seja dispensável. Se saltar para o Barça terá de enfrentar a concorrência de Sergi Roberto, Bellerín, Alba, Marcos Alonso e Balde. O grande problema é o valor exigido pelos citizens... 70 milhões de euros.

Atento à situação está também o Milan, que procura dar um salto qualitativo numa época que não lhe tem corrido de feição. O luso assentaria como uma luva na equipa de Stefano Pioli, que no último jogo, diante da Lazio, utilizou Dest e Calabria nos flancos.