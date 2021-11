Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

João Tralhão trabalhou com Cancelo e confirma: «É o melhor lateral do Mundo neste momento» Português tem estado em alta no Manchester City e vai recolhendo elogios, nomeadamente do ex-treinador nos juniores do Benfica





• Foto: EPA