John Stones destaca "grande impacto" de Rúben Dias: «Temos de dar-lhe crédito»

Após um início de época com altos e baixos, o Manchester City tem estado arrasador nos últimos meses e grande parte do sucesso deve-se à consistência defensiva. A equipa de Pep Guardiola soma 16 vitórias consecutivas em todas as competições e em 17 dos últimos 23 jogos não sofreu golos, concedendo apenas 6 remates certeiros aos adversários neste período.





Na grande maioria das vezes, a dupla de centrais dos citizens tem sido formada por Rúben Dias e John Stones. Além de destacar o trabalho coletivo durante os treinos, o internacional inglês reconhece o "grande impacto" que o antigo jogador do Benfica está a ter nos resultados da equipa."Acho que muito disto deve-se ao trabalho que fazemos nos treinos. No outro dia joguei com o Aymeric [Laporte] e não sofremos golos, penso que tem muito a ver com aquilo que treinamos. Estamos sempre a trabalhar com parceiros diferentes, por isso sabemos se o treinador opta por jogar com um determinado jogador. Temos de dar crédito à equipa técnica por fazer isso e pela forma como treinamos. Também temos de dar crédito ao Rúben, que chegou e logo nesta primeira época teve um grande impacto!", afirmou Stones, em declarações ao site do Manchester City.