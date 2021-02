John Stones: «Rúben Dias tem sido incrível»

O Manchester City venceu este sábado o West Ham por 2-1, uma vitória construída com golos dos dois centrais: Rúben Dias e John Stones. No final do encontro, o internacional português não escondeu o orgulho por se ter estreado a marcar pelos citizens, ao passo que Stones não poupou elogios ao companheiro de equipa.





"Temos de lhe crédito por mudar de país, vir para um novo clube e jogar desta forma desde o início. Ele tem sido incrível e é mérito dele", começou por dizer o defesa inglês.E prosseguiu: "Estamos todos a trabalhar no duro. Às vezes, o dia não é bom para os avançados, e hoje eu e Rúben marcámos. Faz parte de ser de uma equipa muito boa e jogar coletivamente nos jogos grandes. Todos marcam golos. Hoje, fui eu e o Rúben. Estou feliz por conquistarmos os três pontos e continuarmos esta sequência."