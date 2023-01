Jornalista espanhol diz que Bernardo Silva e Cancelo estão "descontentes" com Guardiola

Bernardo Silva e João Cancelo poderão estar mais perto de fechar o ciclo no Manchester City. Esta foi uma possibilidade adiantada pelo jornalista espanhol José Álvarez Haya durante a emissão desta quarta-feira do programa 'El Chiringuito', onde o repórter revelou que a dupla internacional por Portugal está "descontente" com Pep Guardiola.

"Prepara-se uma operação de saídas importante no Manchester City. Há muito desgaste no balneário do clube. Guardiola renovou recentemente por mais duas temporadas e há vários jogadores descontentes e que não aguentam a situação, e os nomes são importantes. Estamos a falar de João Cancelo, que quer sair no verão. Kyle Walker, também quer ir no verão. Gündogan, também quer ir no verão. Bernardo Silva, também quer ir no verão. E, por fim, Laporte, que também olha para o seu futuro no verão porque a sua situação no clube é complicada", começou por anunciar José Álvarez Haya, em direto para o 'El Chiringuito', passando de seguida a explicar caso a caso: "Cancelo e Walker não têm a melhor relação com Guardiola e é um caso em estudo. Gündogan acaba contrato com o Manchester City, que tem tentado renovar nos dois últimos anos e há pouco o seu representante, que por sinal é um tio seu, veio falar sobre o Barcelona. As conversações estão avançadas. Por outro lado, Bernardo Silva. Há meses que o Manchester City lhe vem oferecendo a renovação, mas ele vem rejeitando porque quer sair no verão. A situação de Laporte é similar [à de Bernardo Silva]. Pensa numa saída em junho, provavelmente para o campeonato espanhol. É assim que está o Manchester City neste momento."