José Fonte: «Rúben Dias é o melhor central do mundo neste momento»

José Fonte está de olho num lugar na convocatória de Fernando Santos para o Euro'2020 e não esconde que gostaria de fazer dupla com Rúben Dias.





"Neste momento, estando o Virgil van Dijk lesionado, diria que é o Rúben Dias (o melhor central do mundo). Está num nível muito elevado. É um jogador inteligente, que decide bem, tem boa qualidade técnica, tem bom passe. É agressivo, é bom no duelo aéreo, tem muita confiança também, está rodeado de bons jogadores e é treinado por um grande treinador", afirmou ao 'Expresso' o jogador do Lille, que está prestes a conquistar o primeiro título de campeão nacional da sua carreira, apontando igualmente ao 'pós' futebol."Quero experimentar ser treinador. Vou ter de tirar o curso... Tenho o bicho dentro de mim. (...)Também tenho outras capacidades, devido a uma carreira longa, que me permitem abrir outras portas, como diretor ou comentador desportivo; em Inglaterra já me perguntaram se estaria interessado".