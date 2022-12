Kevin De Bruyne coloca Haaland na 'rota' de Ronaldo e Messi: «Pode chegar aos 800 golos»

Com 13 jogos disputados esta temporada na Premier League, Erling Haaland rapidamente começa a deixar a sua marca. Os 18 golos marcados até ao momento assim o provam e deixam a sensação de que, a continuar assim, o avançado norueguês chegará a registos de outra galáxia. É isso mesmo que pensa Kevin De Bruyne, colega de equipa do avançado no Manchester City."O Erling é obcecado com golos. Já tem uns 200, por isso acredito que provavelmente pode chegar aos 600, 700 ou 800. Se continuar em forma e a fazer o que tem feito. É um avançado de topo. Não o vejo diferente dos demais, é um jogador normal e não se leva demasiado a sério. Quando falas em jogadores ou atletas profissionais, todos têm aquele ponto que os distingue. Ele ainda é um jovem que está a aproveitar a vida e leva o futebol muito a sério. Adora marcar golos, isso é aquilo que o torna único", declarou o belga, citado pela imprensa inglesa.Outro jogador elogiado foi Julian Alvárez, avançado que chegará aos em breve como campeão do Mundo. "Logo no começo percebemos que o Julian era muito talentoso. Nunca sabes o que acontecerá quando um jogador chega da América do Sul, mas ele já parece um adulto a jogar connosco. Estou feliz por ele. Talvez tenha sentido que pudesse jogar um pouco mais, mas isso acontecerá com o passar da época. E até já marcou alguns golos."A fechar, De Bruyne elogiou ainda Pep Guardiola. "Estou com ele há tanto tempo, que consigo perceber quando ele muda alguma coisa. A forma como ele vê o jogo, a sua filosofia, que passa por ter a bola o máximo de tempo possível e jogar bom futebol com ela. Quer atingir o máximo no jogo. Será visto como um génio, porque caso contrário não teria sido capaz de mudar o futebol como o fez. A forma como ele faz jogar, muitos jogam assim por causa dele. É quase como uma cadeia que se cria. Evoluiu o futebol de uma forma importante e muitas equipas estão a fazer igual: pressionar na frente, jogar a partir de trás, jogar bom futebol. Mudou muitas coisas".