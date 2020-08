Kevin de Bruyne eleito melhor jogador da Liga inglesa

O belga Kevin de Bruyne, do Manchester City, foi eleito o melhor jogador da Liga inglesa, pelos capitães dos 20 clubes, um painel de especialistas e uma votação na Internet, anunciou este domingo a Premier League.

De Bruyne, de 29 anos, tornou-se no terceiro belga a conquistar o troféu, depois de Vincent Kompany, em 2011/12, que alinhava nos citizens, e Eden Hazard, em 2014/15, então jogador do Chelsea, sucedendo ao holandês Virgil van Dijk, do Liverpool.

Nesta votação, o médio belga superou o trio do campeão Liverpool Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson e Sadio Mané, o avançado do Leicester Jamie Vardy, o guarda-redes do Burnley Nick Pope e o avançado do Southampton Danny Ings.

Na edição de 2019/20 da Liga inglesa, De Bruyne contabilizou 13 golos e 20 assistências, igualando o registo de passes para golo do francês Thierry Henry em 2002/03.