Kovavic já está em Manchester

O campeão Man. City prepara-se para dar o primeiro reforço a Guardiola. Depois de ter perdido Gündogan, o substituto do alemão já está desde ontem em Manchester: o croata Mateo Kovacic chegou para realizar os habituais exames médicos e assinar contrato. O médio de 29 anos, contratado ao Chelsea, vai custar 25 milhões de libras (29,1 M€), mais 5 milhões (5,8 M€) dependentes de objetivos.

Mas os citizens estão igualmente na corrida por Declan Rice, médio inglês do West Ham que é também alvo do Arsenal e deverá custar mais de 100 M€, pois os hammers já rejeitaram várias ofertas desse valor. O defesa croata Josko Gvardiol (RB Leipzig) é outra das prioridades do City.