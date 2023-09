Kyle Walker e um jantar com Guardiola que 'valeu' renovação: «Não me devia preocupar com dinheiro...»

Kyle Walker confessou que esteve perto de assinar pelo Bayern Munique, mas que decidiu ficar no Manchester City e renovar o contrato que terminava em 2024. Apesar de ainda não ser oficial, o lateral confirmou que está para breve: "A renovação está a chegar", admitiu em entrevista ao ‘The Times’.Mas o que terá feito o internacional inglês mudar de ideias? Uma conversa à mesa que fez efeito... "Jantar sushi com Pep Guardiola convenceu-me a ficar. Não se tratava de dinheiro. Já poupei o suficiente. Na minha idade, 33 anos, não me devia preocupar com dinheiro. Só me preocupo com a minha felicidade e em jogar futebol. Tenho uma relação muito boa com Pep. Foi bom saber os seus planos para o futuro, para esta época e o que ele quer fazer. Sendo um dos membros mais velhos, e tendo a braçadeira de capitão, foi importante conhecer as opiniões do treinador e poder dar a minha".Em relação a uma possível ida para o Bayern Munique, Kyle Walker admitiu que foi uma forte possibilidade. "Foi por pouco, mas muita coisa pode acontecer no futebol. Não estava destinado. Teria gostado da experiência? Claro que sim, mas este é um grande clube e não se pode subestimar o que fez nos últimos seis ou sete anos", começou por explicar o lateral inglês que, na época passada, perdeu espaço na equipa de Guardiola. "Por que razão haveria de me ir embora se vou ter tempo de jogo suficiente para mim? O que estava em causa era quem me dava mais anos. Não era como se estivesse a ir para um clube pior porque o Bayern Munique é um clube enorme e, vendo o que Kane está a fazer lá, e vai fazer, não era um passo em falso", terminou.