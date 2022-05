Laporte e a chegada de Haaland ao City: «Feliz por não ter de correr atrás deste gajo nos próximos anos»

Aymeric Laporte, defesa-central do Manchester City, foi dos primeiros jogadores dos citizens a reagir ao anúncio que o clube fez sobre ter chegado a um princípio de acordo com o Borussia Dortmund tendo em vista a contratação de Haaland... e fê-lo de forma bem-humorada.

"Feliz por não ter de correr atrás deste gajo nos próximos anos. Bem-vindo, Erling", escreveu Laporte, uma publicação que já conta com quase 50 mil gostos.

Happy not to be running after this guy for the next couple of years

Welcome Erling ? https://t.co/aTdTWTPlmV