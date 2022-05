Liam Gallagher aplaude acordo entre Man. City e Haaland, o "novo Cantona": «Roubo do século»

Liam Gallagher, histórico vocalista dos Oasis e fervoroso adepto do Manchester City, mostrou-se muito entusiasmado com o "princípio de acordo" dos citizens com Erling Haaland , avançado norueguês do Borussia Dortmund.Nas redes sociais, o britânico deixou uma sequência de 'tweets' onde destaca o negócio - de cerca de 60 milhões de euros com um salário de 20 milhões de euros por ano - que a formação inglesa conseguiu pelo jogador: "Saúdem e tenham medo de Erling Haaland", "trabalho fantástico, ele é o futuro", "roubo do século", "Haaland é o novo Cantona" ou "ainda estou a delirar, que jogador!" foram algumas das mensagens deixadas por Gallagher aos seus seguidores.Recorde-se que o Manchester City confirmou que o avançado deverá chegar no dia 1 de julho. "O Manchester City pode confirmar que chegou a um princípio de acordo com o Borussia Dortmund tendo em vista a transferência do avançado Erling Haaland para o clube no dia 1 de julho de 2022. A transferência está sujeita aos termos de negociação entre o clube e o jogador", pode ler-se em publicação do clube inglês.