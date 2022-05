«Loucura do Man. City pelo Grealish? Daqui a dois anos verão o quão bom ele é»

No tempo em que Jonathan Barnett esteve à conversa com, em simultâneo com o 'Maisfutebol', o líder da Stellar Sports falou dos altos valores verificados em negócios recentes e que levam as pessoas a tecer comentários por dias a fio..."As pessoas adoram, o público acha fantástico e fica excitado, pensam que os jogadores são demasiado bem pagos, mas não, são mal pagos. As pessoas adoram falar de quanto ganham os jogadores, não querem vê-los a chegar a pé ou de bicicleta, querem ver um Ferrari a entrar. É a natureza humana querer ver tudo isso", disse Barnett.E um dos negócios recentes que fez o público comentar bastante foi o de Jack Grealish, vendido pelo Aston Villa ao Man. City. "Se foi uma loucura? Muito pouca gente diz isso, a imprensa é que dá eco. É pelas pessoas que não são desse clube. Não há muitos clubes que possam pagar 100 milhões por um jogador. Não ouve nenhuma pessoa do Man. City a dizer que foi uma loucura o Jack Grealish. Ou pelo Haaland, por quanto será, ou quanto será o Mbappé no caso do Real… Para um clube de 2.ª divisão em Portugal, dirão que é ridículo… Para eles é, mas na realidade quem quer ver futebol, quer ver esses jogadores. É excitante", analisou."Se 11 jogadores de divisões inferiores jogarem pelo Man. United, por quanto tempo terias 60 mil pessoas a ver o jogo? Não por muito tempo… As pessoas vêm para ver as estrelas. E as estrelas custam dinheiro. E geram grandes quantidades de dinheiro. Só na Inglaterra e Europa é que as pessoas se preocupam com quanto custa um jogador", acrescentou Jonathan Barnett, questionado ainda sobre se Grealish está a justificar o avultado investimento dos citizens."Sim. O Man. City tem um estilo de jogo diferente daquele a que ele estava habituado. Ele esteve fantástico há uns dias. Penso que daqui a dois anos não me perguntará isso, verão o quão bom ele é. Está ainda a aprender a jogar à maneira do Man. City, uma maneira muito especial e diferente das outras equipas. O Jack não está habituado a isso, levará o seu tempo", comentou o empresário.