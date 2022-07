Mahrez estava à espera do novo contrato para... renovar capa do telemóvel

Was waiting for the new contract https://t.co/lqfwg9mHdL — Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 16, 2022

Riyad Mahrez pode ser dos melhores jogadores do Mundo, mas tem alguns dos problemas do cidadão comum. Como por exemplo a tendência para, aqui e ali, deixar escapar o telemóvel e ficar com algumas partes algo danificadas.Foi isso que mostrou este sábado, quando captou uma foto sua a embarcar rumo aos Estados Unidos, tendo na sua mão um iPhone com a parte traseira bastante danificada. A imagem rapidamente foi comentada por causa desse pormenor e o próprio jogador argelino, que tinha acabado de renovar contrato com o Man. City, foi 'obrigado' a repostar. "Sim, sim, eu sei", escreveu o argelino.Depois, entre vários comentários houve um que sobressaiu e mereceu resposta. "Mahrez, tu tens dinheiro", escreveu o seguidor do jogador citizen. Em resposta, Mahrez puxou da boa disposição. "Estava à espera do novo contrato", atirou, anexando ainda um emoji a rir-se.Neste novo vínculo, refira-se, Mahrez prolonga a ligação por mais três anos e deverá auferir por cada época 7,2 milhões de euros, o que dará, em teoria, para comprar muitas capas e até vários telemóveis...