Mais acusações a Mendy: «Ela parecia ter visto um fantasma, parecia morta»

O julgamento de Benjamin Mendy, lateral do Manchester City acusado de diversas violações, prosseguiu no tribunal de Chester Crown."Ele obrigou a minha amiga a despir-se e tentou colocar a ‘coisa’ dele no rabo dela. No entanto, ela contou-me que conseguiu escapar", referiu a amiga de uma alegada vítima. "Ela parecia ter visto um fantasma [depois de ter estado com ele], parecia morta", acrescentou a testemunha.