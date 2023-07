Man. City aponta a Raphinha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O mercado de transferências é uma pescadinha de rabo na boca: por cada jogador que é transferido, outro tem que chegar para colmatar a vaga. Veja-se o caso do Manchester City, que está interessado em Raphinha para substituir Mahrez, prestes a seguir as pisadas de muitos outros rumo ao futebol saudita. E se Raphinha sair, lá terá o Barça que ir igualmente à procura de uma alternativa. É uma roda-viva.

Vamos por partes. A saída de Mahrez para o Al Ahli, por 35 milhões de euros (mais 5 M€ mediante objetivos), está praticamente fechada. Segundo o ‘The Athletic’, o internacional argelino de 32 anos realiza hoje os exames médicos antes de assinar um contrato válido por três épocas. Neste sentido, a equipa de Guardiola olha com especial interesse para Raphinha, visto como a alternativa ideal ao argelino. O extremo brasileiro de 26 anos tem contrato com o Barcelona até 2027, mas o facto dos catalães precisarem de encaixar 60 M€ até pode facilitar a negociação.

Bernardo apanhado na curva

Certo é que o negócio de Raphinha pode estreitar relações entre os dois clubes e ajudar a desbloquear uma possível saída para a Catalunha de Bernardo Silva, que também reúne o interesse do PSG. Enquanto aguarda novidades, o português vai seguir com os citizens para a digressão asiática, juntamente com... Cancelo. Após o empréstimo ao Bayern, o lateral luso vai ser reavaliado por Guardiola, num claro sinal de que os problemas entre ambos estão praticamente sanados.