Man. City interessado em contratar 'gigante' avançado da sétima divisão inglesa

Numa altura em que se fala de forma insistente na possível chegada de Harry Kane a troco de uma soma milionária, o Manchester City também se mexe no mercado de olho em negócio bem mais 'poupadinhos'. Um deles tem como protagonista um absolutamente desconhecido avançado do Solihull Moors, da sétima divisão do futebol inglês, que se destaca essencialmente por ser o jogador de campo mais alto do futebol britânico. Chama-se Kyle Hudlin, tem 21 anos e mede uns impressionantes 2,06 metros.





Na época passada fez 11 golos em 38 jogos, tendo com as suas atuações chamado desde logo a atenção de Cardiff City e Middlesbrough. Segundo o 'The Athletic', o mais recente clube a juntar-se a essa corrida foi precisamente o gigante Man. City, que terá no sábado enviado emissários para observar o jogador num encontro de preparação diante do Notts County.Não se sabe ao certo se a observação foi bem sucedida ou não, mas o certo é que a ideia do City, a avançar para uma contratação, passará por evoluir o jogador através de empréstimos, para eventualmente no futuro o integrar na equipa principal.A confirmar-se, Hudlin será mais um gigante a vincular-se a uma equipa da Premier League, depois da chegada de Kjell Scherpen, contratado ao Ajax, pelo Brighton . O guardião holandês mede 2,02 metros ...