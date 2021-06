Man. City ‘pesca’ em Espanha

Falhada a conquista da Champions, o Man. City promete ‘animar’ o mercado neste defeso e o primeiro alvo está identificado: Sergio Ramos é desejado por Pep Guardiola. Segundo a ESPN, os citizens terão oferecido um contrato válido por duas épocas, com opção de mais um ano, com a possibilidade de rumar ao NY City, da MLS. O veterano central, de 35 anos, pode vir a fazer dupla com Rúben Dias no eixo defensivo do campeão inglês. Ramos termina contrato com o Real Madrid no final de junho e as negociações para a renovação estão paradas desde o início da época.

Sergio Ramos poderá não ser o único espanhol a reforçar o City. Sergi Roberto, lateral de 29 anos do Barcelona, é um desejo antigo de Guardiola e pode rumar a Manchester, com Aymeric Laporte a fazer o percurso inverso.