Man. City prepara 'bazuca' de 250 milhões para atacar mercado e tem jogador do Benfica na mira

Enquanto uns contam os tostões para pagar salários e fazer frente às despesas correntes, outros não olham a meios para reforçar as respetivas equipas. Não são muitos os que no meio desta crise pandémica se encontram nestas condições, mas o Manchester City prepara-se para atacar o mercado no próximo verão com uma 'bazuca' de 250 milhões de euros. A notícia é avançada pelo 'The Telegraph'.





A ideia é oferecer a Pep Guardiola um avançado, um lateral esquerdo e um médio defensivo. E há um jogador do Benfica que é pretendido pelos citizens...O treinador catalão procura um avançado que dê garantias, depois de Sergio Agüero ter perdido alguma pujança nas últimas temporadas. E os candidatos são Erling Haaland, do Borussia Dortmund, Romelu Lukaku, do Inter, e Darwin Nuñez, do Benfica.