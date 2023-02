Man. City reage a acusação da Premier League e quer caso revisto por comissão independente

O Manchester City reagiu esta segunda-feira à acusação da Premier League, que depois de uma longa investigação, garante que o clube inglês quebrou várias vezes as regras do fair-play financeiro da liga.Os citizens mostram-se surpreendidos com esta conclusão e querem que o caso seja revisto por uma comissão independente."O Manchester City está surpreendido com estas alegadas quebras das regras da Premier League, particularmente depois do extenso envolvimento e da grande quantidade de material que foi facultado à Liga. O clube agradece a revisão deste assunto por parte de uma comissão independente, que de forma imparcial analise as provas que sustentam esta posição. Estamos ansiosos para que este assunto seja concluído de uma vez por todas", explica o clube inglês, em comunicado.