Manchester City confirma número de Rúben Dias e oferece camisola... de defesa do Nápoles

O defesa senegalês Kalidou Koulibaly esteve na mira do Manchester City, só que o clube inglês acabou por contratar Rúben Dias, do Benfica. Mas ao que parece o jogador do Nápoles esteve muito perto de assinar pelos citizens, pois no artigo publicado no seu site em que anuncia que o internacional português vai vestir o número 3, o clube colocou um link em que se pode ler "nova contratação - faz uma pergunta a Kalidou Koulibaly."





E no artigo em que o City apresenta o currículo de Rúben Dias, Koulibaly volta a aparecer. No final do texto aparece uma nova hiperligação, agora para ganhar uma camisola de Kalidou Koulibaly...Koulibaly tem sido um dos defesas mais desejados neste mercado de verão, mas ainda não surgiu nenhuma proposta suficientemente tentadora para convencer o Nápoles a vender o seu passe.Rúben Dias, por seu lado, deixou o Benfica num negócio de 68 milhões de euros.