Manchester City de olho em Matheus Nunes

David Ornstein, jornalista do portal 'The Athletic', avança esta quarta-feira que o Manchester City está a anlisar a possibilidade de contratar Matheus Nunes, ex-médio do Sporting que agora vestes as cores do Wolverhampton.



Segundo a mesma fonte, o internacional português, de 24 anos, é a primeira opção de Pep Guardiola, depois da rotura das negociações com Lucas Paquetá, envolvido num escândalo de apostas.







EXCL: Man City exploring deal to sign Matheus Nunes from Wolves. 24yo high among small pool of options #MCFC considering to bolster midfield. #WWFC unlikely to welcome interest so late but would bring funds to strengthen in multiple areas @TheAthleticFC https://t.co/AdbHakv6XO