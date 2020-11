Quererá Messi terminar a carreira no Barcelona? Ou estará o avançado argentino disposto a abraçar um novo projeto? Nos últimos meses a relação do avançado argentino e o clube catalão tem vindo a deteriorar-se, tendo Messi batido com a porta durante o verão mas voltado atrás na decisão. No entanto, é visível que Messi não está contente e a partir de janeiro poderá assinar contrato com qualquer clube como jogador livre. Pois e é aqui que o Manchester City quer entrar, projetando um plano a longo prazo, apesar dos seus 33 anos.





Segundo a imprensa britânica desta terça-feira, o clube de Pep Guardiola está a preparar um dossiê com os planos que tem para o argentino para os próximos dez anos e que não passará apenas pelo Manchester City, mas por todo o City Football Group (CFG), que reúne vários clubes em todo o Mundo.E tal como a Juventus fez com Cristiano Ronaldo, a contratação de Messi iria muito além do futebol, com o grupo já a estudar o impacto que a sua chegada teria a nível publicitário e valorização da marca.Messi assinaria pelo Manchester City, onde estaria ao mais alto nível, no entanto, quando a idade já começasse a dar sinais, o argentino terá a oportunidade de ingressar em qualquer equipa do grupo que desejar. Dos Estados Unidos, onde tem o New York City, à Austrália, com o Melbourne City, ou ao Japão, com o Yokohama F Marinos. Ao todo, o City Football Group controla dez clubes Porém há um factor que poderá colocar em causa todo este negócio, já que o astronómico salário de Messi poderá ser um problema para o Manchester City, ameaçado pelo controlo do fair play financeiro.