Manchester City em novo round por Harry Kane

Um dos assuntos mais quentes deste verão promete reacender-se: o Manchester City promete um novo assalto pela contratação de Harry Kane, o homem-golo do Tottenham e da seleção de Inglaterra, segundo informou ontem o jornalista Fabrizio Romano, especialista do mercado de transferências. Os citizens ponderam chegar aos 150 milhões de euros, depois de uma primeira oferta de 117 milhões ter chocado frontalmente com a irredutibilidade do ‘chairman’ dos spurs, Daniel Levy. Isto depois de Pep Guardiola, técnico dos sky blues, ter admitido publicamente o interesse, mesmo que reconhecendo a dificuldade para negociar.

De resto, o goleador só hoje deve voltar aos treinos com os londrinos, algo que, esclareceu, estava planeado.