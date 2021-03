Manchester City reforça-se com astrofísicos: o que espera Rúben Dias, Bernardo Silva e companhia

Os números do Manchester City falam por si: 25 vitórias nos últimos 26 jogos. Os resultados não caem do céu e, além do que os jogadores fazem em campo há muito trabalho de bastidores com treinadores, massagistas, médicos, roupeiros, astrofísicos. Sim, leu bem, astrofísicos.





Segundo o 'Daily Mail', de forma a analisar com a máxima precisão a prestação dos jogadores e potenciar o máximo rendimento, os citizens estão a contratar quatro astrofísicos. Os cientistas vão trabalhar no 'departamento de dados' do clube orientado por Pep Guardiola e de todos os 10 emblemas que compõem o City Football Group.Na prática, irão analisar cada ação dos jogadores no terreno de jogo, utilizando também tecnologia 3D que utiliza várias câmaras.