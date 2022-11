Manchester City registou lucro recorde na temporada passada

O Manchester City anunciou, nos últimos dias, um lucro recorde de 47 milhões de euros na temporada 2021/22.De acordo com dados disponibilizados pelo 'Daily Mail', a formação inglesa, que beneficiou do regresso dos adeptos ao estádio no período pós-pandemia, registou um aumento das receitas para 702 milhões de euros nessa época, assim como uma redução da massa salarial. Refira-se que, neste último parâmetro, ainda não estão incluídas as contratações que os citizens realizaram, tal como a de Haaland, um dos jogadores mais bem pagos do plantel.De resto, o Manchester City teve ainda um aumento na receita comercial, resultante de 46 patrocinadores."Os melhores jogadores do Mundo estão a fazer do nosso clube o seu destino preferido. As transferências estão a ser executadas com grande qualidade e os nossos parceiros continuam a expandir-se. Precisamos de nos desafiar constantemente para melhorar aquilo que já alcançámos", explicou Khaldoon Al Mubarak, presidente do clube, citado pelo diário britânico.