Mangala recorda palavras de Guardiola antes de o dispensar do Man. City: «Abriu-me os olhos»

No verão de 2014, o Manchester City pagou 45 milhões de euros ao FC Porto por Eliaquim Mangala, que se tornou no central mais caro do Mundo na altura. Mas, após duas épocas nos citizens, o internacional francês passou a ser a quarta opção para a defesa e foi emprestado ao Valencia e depois ao Everton, antes de sair em definitivo para o clube espanhol em 2019/20.Mangala revelou agora a conversa que Pep Guardiola, treinador do Manchester City, teve com ele na altura, após o fecho da janela de transferências no verão de 2017. "Houve uma oferta do Inter, mas financeiramente não era suficiente. No fim da janela de transferências eu ainda estava no Manchester City. O treinador veio ter comigo e disse-me com muita sinceridade: 'Não chegou nenhuma solução e ainda estás aqui. Tens um perfil muito específico que não é o que eu procuro em termos de estilo de jogo. Mas estás aqui e temos quatro centrais. Vamos trabalhar juntos e estarias pronto para participar em todos os jogos e nós temos muitos, por isso vais ter tempo de jogo, porque há caraterísticas que tens que os outros não têm e eu preciso. És um jogador muito bom, mas, pelo meu estilo de jogo, não és o que procuro. Não tenho nenhum problema contigo'", começou por contar o defesa, de 31 anos, em entrevista à 'Get French Football News'."Não posso ficar desapontado porque o treinador sabe muito bem o que quer. Não se trata das minhas qualidades, mas do meu perfil. A partir daquele momento, sabia que era a quarta opção. Não joguei uma única partida em agosto. No fim de janeiro sai para o Everton e fiz 15 jogos. É uma grande quantidade de jogos importantes para ser quarta opção", frisou Mangala, admitindo ainda que essa conversa o inspirou."Depois de ser treinado por ele, queria ainda mais ser treinador. Não é necessariamente pelo seu estilo de jogo, porque isso pode mudar, mas pela abordagem. Por que jogamos assim? Por que razão fazer este movimento em particular e como o vamos fazer? De que forma cada jogador se posiciona em relação ao outro? Trata-se da abordagem que dás às coisas. Falamos de Pep em relação ao que aconteceu em campo, mas também do aspeto mental. Ao longo da semana são os discursos dele, a forma como se aproxima de ti para manteres os pés no chão. É tudo, realmente. A forma como o recebi abriu-me os olhos", confessou o ex-FC Porto, que está atualmente sem clube depois de ter deixado os franceses do Saint-Étienne no final da temporada passada.