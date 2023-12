Mansão de Jack Grealish assaltada quando a família via jogo com o Everton: pais e avó em pânico

A imprensa inglesa relata esta manhã que a mansão de Jack Grealish foi assaltada na última quarta-feira, quando o futebolista do Manchester City disputava o jogo com o Everton, em Liverpool (3-1). Na residência estavam os seus pais, os três irmãos e a avó, que ficaram em pânico.O 'The Sun' refere que ninguém ficou ferido, mas os familiares do internacional inglês não ganharam para o susto. Por se tratar de uma grande propriedade, só se aperceberam que algo não estava bem quando ouviram os cães a ladrar freneticamente, bem como uns ruídos suspeitos provenientes do piso superior."Todos estavam aterrorizados porque se sentiram muito vulneráveis- É uma propriedade enorme, por isso é compreensível que de início ninguém desse conta do que estava a acontecer. Também era a primeira vez que a família os visitava, pelo que não estavam familiarizados com o espaço", contou uma fonte anónima.Depois de se aperceberem do assalto, os familiares de Grealish acionaram o alarme e as autoridades não tardaram a comparecer no local. "Uma unidade de emergência apareceu de imediato, com vários carros da polícia e um helicóptero. De início pensaram tratar-se de uma situação com reféns ou algo pior."Os ladrões, que já tinham escapado, levaram relógios e joias avaliados em mais um milhão de euros.