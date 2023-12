Matheus Nunes atento ao Sporting: «Espero que sejam campeões»

Nestes dias, Matheus Nunes encontra-se a competir pelo Manchester City no Mundial de Clubes, em Jeddah, onde, após ter eliminado o Urawa Reds, reservou algum tempo para relembrar o seu percurso ao serviço do Sporting. Questionado pela Sport TV sobre a presente temporada do emblema orientado por Rúben Amorim, o médio de 25 anos mostrou-se atento à realidade leonina, deixando um desejo expresso para o final de 2023/24."Ao Sporting quero desejar a maior sorte possível e espero que sejam campeões!", sublinhou o internacional português, o qual também não esquece o apoio dos adeptos no momento em que representa a Seleção nacional. "É sempre especial sentir o apoio dos portugueses e quando vou lá jogar na Seleção", apontou.Atualmente ao serviço do City no Mundial de clubes, Matheus Nunes foi titular na recente vitória (3-0) sobre o Urawa Reds, com participação num dos golos, e prepara-se agora para a final da prova, agendada para sexta-feira (18h00) diante do Fluminense. Esta temporada, o médio regista 2 assistências em 14 jogos realizados pelos citizens.