Matheus Nunes vai mesmo reforçar o Manchester City: quanto é que o Sporting recebe

O Manchester City já terá garantido a contratação de Matheus Nunes. A informação é avançada pelo jornalista Fabrizio Romano e pela generalidade da imprensa inglesa. Os campeões europeus e ingleses vão pagar já 55 milhões de euros (haverá uma outra verba por objetivos) pelo internacional português ao Wolverhampton, que recebe ainda, por empréstimo, Tommy Doyle, jovem médio de 21 anos dos cityzens que está avaliado em 7 M€. Os Wolves terão opção de compra de Doyle no valor de 5,8 M€.Este é um negócio que deixa o Sporting a sorrir. Aquando da venda do médio ao emblema do Molineux, os leões reservaram para si 10% de uma futura mais-valia numa transferência, além de beneficiarem de quatro anos do mecanismo de solidariedade, que neste caso corresponde a 2% do valor da transferência. Com o Wolverhampton a aceitar esta proposta de 55 M€, isto significa que o Sporting terá a receber 1,1 M€ via mecanismo de solidariedade (0,5% pelos 20.º, 21.º, 22.º e 23.º aniversários do jogador) e 1 M€ dos 10% de uma futura mais-valia - um total de 2,1 M€, portanto.Matheus Nunes, recorde-se, deixou o Sporting para rumar ao Wolverhampton em agosto do ano passado, por 45 M€ fixos mais 5 M€ em variáveis. A mais-valia do Wolves foi, assim, de 10 M€ e é sobre esse valor que incidem os tais 10% a que o Sporting tem direito.Após o Wolves recusar a anterior proposta do City, Matheus, de 25 anos, recusou-se a treinar com o grupo, algo que mereceu ontem um comentário do treinador. "Neste momento ele não está com o grupo. Depois da oferta do Manchester City, ele entendeu que o melhor para ele era não estar com o grupo. De imediato colocámos em prática a nossa política interna para situações deste género. Quem eu saiba, não houve uma nova proposta melhorada. O Matheus Nunes ainda é nosso jogador, tem um contrato duradouro e conto que esteja connosco a 2 de setembro. Falarei com ele em privado e tenho a certeza que a situação se resolverá", referiu depois da goleada (5-0) ao Blackpool, para a 2.ª ronda da Taça da Liga Inglesa.