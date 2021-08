Benjamin Mendy já se encontra em tribunal para ser ouvido no âmbito da investigação sobre alegados crimes de violação e agressão sexual a três mulheres com mais de 16 anos.





O lateral-esquerdo francês, de 27 anos, companheiro de equipa de Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo, enfrenta quatro acusações de violação e uma de agressão sexual. "As acusações referem-se a três reclamantes com mais de 16 anos e, supostamente, ocorreram entre outubro de 2020 e agosto de 2021", informaram as autoridades policiais de Cheshire quinta-feira.Também quinta-feira, o City anunciou que o jogador está suspenso. "O assunto está sujeito a um processo legal e por isso não iremos fazer qualquer outro comentário até ao fim da investigação", informou o clube citizen, em comunicado."O Manchester City confirma que, após ter sido acusado pela polícia, Benjamin Mendy foi suspenso enquanto se aguarda uma investigação", podia ainda ler-se ainda na referida nota.