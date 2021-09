Nome de Mendy já não consta na loja online do Manchester City

Todos os produtos relacionados com Benjamin Mendy, presentes na loja oficial do Manchester City, deixaram de estar online. O jovem lateral dos citizens continua preso após ter sido acusado de quatro violações e uma agressão sexual e, como tal, o clube decidiu retirar o nome do jogador da loja da equipa. Assim, deixa de ser possível adquirir produtos do número 22 e já não pode ser lido qualquer artigo sobre o jogador.





Segundo informa o jornal inglês The Telegraph, o clube de Manchester decidiu suprimir toda e qualquer menção ao nome do jogador, após ter sido negada ao lateral a possibilidade de, o que fará com que, em princípio, o jogador permaneça preso pelo menos até janeiro.O clube inglês ainda não se manifestou relativamente aos supostos crimes realizados por Mendy, tendo apenas suspendido o jogador e afirmado que não realizaria qualquer declaração até que a justiça concluísse o caso.Apesar da mais recente decisão do clube em deixar de vender produtos do jogador, o nome do lateral de 27 anos contínua a figurar no site oficial do clube, como membro do plantel de Pep Guardiola.