«Nunca tinha visto isto»: Guardiola rendido ao treinador sensação da Premier League

O Manchester City recebe o Tottenham no próximo domingo, naquele que será o grande duelo da 14.ª jornada da Premier League. Depois de um início fulgurante, os spurs têm perdido algum gás e ocupam atualmente o 5.º lugar, com 26 pontos, a três dos citizens (2.º) e a quatro do líder Arsenal. Na antevisão, Pep Guardiola deixou rasgados elogios ao adversário e, concretamente, ao seu treinador."Pessoas como o Postecoglou fazem do futebol um lugar melhor. Gosto muito de ver as suas equipas: a forma como pressionam, a forma como utilizam o guarda-redes no início, a forma como os laterais se tornam médios ofensivos... Nunca vi isto antes! A ideia é dele. O que Ange fez no Japão, no Celtic e agora no Tottenham é incrível. Já disse várias vezes que sou treinador, mas também sou espectador. Gosto do seu estilo de jogo. Toda a gente em Inglaterra vê que ele está a fazer as coisas bem", disse o técnico do Manchester City.