O aviso de Guardiola: «Não quero jogadores que não queiram estar aqui»

Pep Guardiola sabe que os 'seus' jogadores estão sempre 'na montra' no mercado de transferências. Disso são exemplo Bernardo Silva e Kyle Walker que têm feito manchetes neste defeso, jogadores que o treinador do Manchester City não quer mesmo perder."São jogadores tão importantes para nós. Queremo-los, faremos tudo para que ficam. Perdemos dois jogadores incríveis [Gundogan e Mahrez] que na época passada foram tão importantes. Perder o Bernardo e o Kyle seria muito difícil, faremos tudo para que fiquem e eles querem mesmo ficar", afirmou esta sexta-feira.E prosseguiu... com um aviso: "Não quero jogadores que não queiram estar cá, quero trabalhar com malta que queira ficar. Mas é preciso que chegue uma proposta satisfatória, e não chegou. Se quiserem os nossos jogadores, que venham cá falar com o nosso diretor desportivo e cheguem a um acordo".