«O City chora por um líder desde que o Vincent Kompany saiu mas agora tem o Rúben Dias»

Richard Dunne, antigo defesa do Manchester City, está impressionado com as atuações Rúben Dias ao serviço dos citizens. O antigo internacional irlandês, de 41 anos, considera o português um digno sucessor de Vincent Kompany no clube inglês.





"O City chora por um líder desde que o Vincent Kompany saiu, mas o Rúben Dias desafia isso. É ele que fala na defesa, é ele que organiza, mesmo sendo mais novo do que o Aymeric Laporte e o John Stones", considerou Dunne."Lembro-me da sua primeira entrevista em que ele disse que era um vencedor. E dá para ver que é mesmo. Causou enorme impacto na equipa desde chegou, parece que tem grande prazer nos jogos em que a equipa não sofre golos, celebra-os no final com o punho em riste", prosseguiu."Os defesas do City gostam de jogar a partir de trás, mas para o Rúben Dias a prioridade é aliviar. Com ele já não cometem erros. O Rúben teve um grande impacto no John Stones, mas ele é um tipo de jogador que se adapta a qualquer companheiro na defesa."Richard Dunne diz que Rúben Dias e Virgil van Dijk, defesa do Liverpool, podem ser comparados, mas apenas em num aspeto. "Em termos de estilo de jogo não são parecidos, mas podem ser comparados no que diz respeito ao impacto que causaram nas respetivas equipas."