O golaço de calcanhar de Bernardo Silva diante do Newcastle: Foden até levou as mãos à cabeça

Bernardo Silva estreou-se a marcar em 2024 com uma daqueles golos para mais tarde recordar. Diante do Newcastle, numa deslocação sempre complicada, o português abriu o ativo ainda antes da meia hora, ao emendar de calcanhar um cruzamento da direita do ataque do Man. City de Kyle Walker. A reação de Phil Foden diz tudo: de levar as mãos à cabeça!