O golo que fez Haaland entrar na história da Premier League

Erling Haaland inaugurou o marcador no jogo entre o(26’) e tornou-se no jogador que mais rapidamente chegou aos 50 golos na Premier League. O avançado norueguês precisou de 48 jogos no principal escalão do futebol inglês para atingir a marca redonda.Na época passada Haaland fez 36 golos e esta temporada já leva 13 remates certeiros em 12 jogos.