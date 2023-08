Bernardo Silva após renovar pelo Man. City: «Este clube dá-me oportunidade de continuar a vencer»

.@BernardoCSilva has extended his contract at City until 2026! ?? pic.twitter.com/lGyZ4I3lI0 — Manchester City (@ManCity) August 23, 2023

O Manchester City oficializou, esta quarta-feira, a renovação do contrato de Bernardo Silva até 2026. Desta forma, o internacional português acabará o vínculo com os citizens aos 32 anos, idade com a qual já admitiu, em entrevista a, que gostaria de regressar ao Benfica "Passei seis anos incríveis no Manchester City e estou muito feliz por prolongar o meu tempo aqui. Ganhar o triplete na temporada passada foi muito especial e é emocionante fazer parte de uma equipa onde existe tanta fome e paixão. O sucesso faz querer ainda mais e este clube dá-me essa oportunidade de continuar a vencer. Adoro o treinador, os meus companheiros e os adeptos, e espero que possamos partilhar ainda mais lembranças nos próximos anos", referiu o português aos meios oficiais do clube.Bernardo Silva chegou ao Manchester City em 2017 e, ao longo dos anos, tornou-se numa das peças essenciais no puzzle de Pep Guardiola. Pela formação inglesa, o médio apontou 55 golos e 59 assistências, além de ter conquistado mais de uma dezena de títulos - cinco Premier Leagues, uma Liga dos Campeões, duas Taças de Inglaterra, duas Supertaças e quatro Taças da Liga inglesa.Refira-se que, nas últimas semanas, Bernardo Silva acabou por 'resistir' ao interesse de Barcelona e PSG, os dois clubes que estavam mais determinados em garantir a sua contratação. A história continua em Inglaterra.