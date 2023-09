Matheus Nunes reforça Man. City: «Não podia recusar a oportunidade de trabalhar com Guardiola»

O Manchester City anunciou esta sexta-feira a contratação de Matheus Nunes ao Wolverhampton, não tendo revelado até ao momento o valor do negócio. Segundo a 'Sky Sports', a transferência concluiu-se por 61,9 milhões de euros.O internacional português assinou um contrato válido por cinco épocas e não escondeu a satisfação por rumar ao campeão inglês. "Estou muito feliz por rumar ao Manchester City, campeão da Europa e um clube que admiro há muito tempo. A oportunidade de trabalhar com Pep Guardiola, um dos melhores treinadores de sempre, assim como alguns dos melhores jogadores do mundo, era algo que não podia recusar", referiu o médio, de 25 anos."Aprendi muito durante a minha experiência no Wolves e estou entusiasmado para continuar a melhorar na Premier League, uma competição que tira o melhor de mim. Estou muito entusiasmado para começar, conhecer os adeptos e espero fazer parte de muito sucesso do Manchester City", perspetivou.