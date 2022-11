Oficial: Pep Guardiola renova com o Manchester City até 2025

É oficial: o Manchester City anunciou, esta quarta-feira, a renovação de Pep Guardiola até 2025, estendendo assim o vínculo atual por mais duas temporadas."Estou muito feliz por ficar no Manchester City por mais dois anos. Não posso agradecer o suficiente a todos no clube por confiarem em mim. Estou feliz e confortável aqui. Tenho tudo o que preciso para fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Sei que o próximo capítulo deste clube será incrível. Aconteceu nos últimos dez anos e acontecerá nos próximos dez porque há muita estabilidade. Desde o primeiro dia senti algo especial aqui. Não podia estar num lugar melhor", referiu o técnico espanhol aos meios do clube.Na mesma linha, também Khaldoon Al Mubarak, presidente do Manchester City, se mostrou satisfeito com a renovação do treinador. "Estou muito feliz que a jornada de Guardiola no Manchester City continue. Já contribuiu muito para o sucesso e estrutura desta organização, e é emocionante pensar no que pode ser possível dada a energia e ambição que ele claramente ainda tem".Desde que chegou à formação inglesa, em 2016, Guardiola realizou 374 jogos no comando da equipa, nos quais soma 271 vitórias, 49 empates e 54 derrotas. Além disso, soma 11 troféus conquistados, entre os quais quatro das últimas cinco Ligas inglesas.