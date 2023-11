Os dois golos de Bernardo Silva na goleada do Manchester City ao Bournemouth

É verdade que Jérémy Doku foi a grande estrela da companhia (quatro assistências e um golo), mas Bernardo Silva também não ficou atrás na goleada () do Manchester City frente ao Bournemouth. O criativo português, 9.º classificado na Bola de Ouro 2023, bisou no triunfo dos citizens no jogo da 11.ª jornada da Premier League, tendo sido o autor do 2-0, aos 33 minutos, e do 5-1, aos 84'.