Pai de Aké morreu minutos após primeiro golo do filho na Champions: «Estava destinado»

Nathan Aké, jogador do Manchester City, está de luto pela morte do pai. E a história contada pelo defesa holandês tornou-se viral.





"As últimas semanas foram as mais difíceis da minha vida. O meu pai estava muito doente e já não havia tratamento possível. Tive a sorte de ter o apoio da minha noiva, família e amigos. Ontem, após um período muito complicado, marquei o meu primeiro golo na Liga dos Campeões e, apenas uns minutos depois, ele faleceu tranquilamente com a minha mãe e o meu irmão ao seu lado. Talvez estivesse destinado, porque ver-me jogar sempre deixou o meu pai orgulhoso e feliz. Sei que ele estará sempre comigo, no meu coração. Esta foi para ti, pai", escreveu Aké nas redes sociais.