Pai de Haaland deixa pista sobre o futuro do filho: «Quer provar que consegue ganhar em qualquer liga»

Alf-Inge Haaland, pai de Erling Haaland, falou à 'DAZN' sobre o futuro do filho, e apesar de garantir que este "está feliz" no Manchester City, deixou no ar que o norueguês pode estar disposto a aceitar novos desafios."A impressão que tenho é que ele [Haaland] quer provar que consegue ganhar em qualquer liga de topo. Passou dois anos e meio na Alemanha e pode fazer algo do género no futuro. Ficar três anos na Premier League e depois ir para Itália, Espanha ou França", começou por referir.E acrescentou: "Ainda nada está decidido, mas é uma possibilidade uma vez que ele quer ganhar em qualquer equipa. Mas também pode ficar no Manchester City durante 15 anos porque está feliz e estamos a falar de um grande clube", referiu.Haaland, refira-se, tem contrato com o Manchester City até 2027.